Le quai Wilson et la grue Titan grise sur l'île de Nantes. — F.Brenon/20Minutes

Nouveau drame dimanche matin dans le quartier du Hangar à Bananes. Vers 8 h 20, deux amis, qui sortaient de boîte de nuit, ont eu la mauvaise idée de vouloir escalader la grue grise de Nantes​, qui est située face à la Loire, selon Ouest-France.

De l’alcool et des stupéfiants consommés ?

Un des deux hommes a réussi à en redescendre, mais l’autre, âgé de 33 ans, a glissé et a chuté de plusieurs mètres. Il a été transporté à l’hôpital dans un état très grave, souffrant notamment d’un traumatisme crânien et d’une fracture de la cheville. Selon la police, les deux hommes avaient consommé de l’alcool et peut-être même des stupéfiants.

Dans l’après-midi de dimanche, l’état de santé de la victime s’était amélioré. Son pronostic vital n’était plus engagé.