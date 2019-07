Sur le lieu de l'accident, à la Mosson, à Montpellier — N. Bonzom / Maxele Presse

Tandis qu’il fêtait la victoire de son équipe, un supporter de l’Algérie, roulant à « vive allure », a perdu le contrôle de son véhicule, vers 22h30, et a fauché une famille.

Une quadragénaire a été tuée, son bébé a été grièvement blessé.

« 20 Minutes » a recueilli les témoignages d’habitants, choqués par le drame.

C’est jour de marché ce vendredi à la Mosson, à Montpellier. Mais ce matin, le drame qui s'est noué jeudi soir dans le quartier est sur toutes les lèvres.

Tandis qu’il fêtait la victoire de son équipe en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations de football, un supporter de l'Algérie, roulant à « vive allure », a perdu le contrôle de son véhicule, vers 22h30, et a fauché une famille. Une quadragénaire a été tuée, son bébé grièvement blessé. Il est encore, ce vendredi, entre la vie et la mort.

« On se dit que ça aurait pu être nous »

« On est très choqué, on se dit que ça aurait pu être nous, n’importe qui », confie un habitant du quartier. « Ça fait mal au cœur. J’ai des enfants aussi, j’aurais pu sortir les enfants au parc à ce moment-là », témoigne une maman, qui réside non loin du lieu du drame, qui a eu lieu dans un virage, à deux pas du stade de la Mosson.

« J’ai entendu l’accident, je suis descendue, reprend la jeune femme. Il y avait beaucoup de monde, des policiers, des gens pleuraient. J’ai vu la femme, sous un drap blanc. De la voiture, il ne restait plus rien. » Un jeune homme, qui passe sur les lieux de l’accident, est lui aussi très ému par le drame. « Je suis arrivé après, témoigne-t-il. Et j’ai vu ce qu’il ne fallait pas voir. Passer d’une célébration festive à un drame, c’est très triste. »

« Ça roulait vite »

Selon les premiers éléments de l’enquête, le jeune conducteur, inconnu jusqu’ici des services de police, aurait dérapé, après avoir probablement tiré son frein à main. La voiture aurait alors percuté de plein fouet la famille qui marchait sur le trottoir. Sur les lieux du drame, des traces de pneus sont encore visibles au sol.

Le virage où s'est déroulé l'accident, à la Mosson, à Montpellier - N. Bonzom / Maxele Presse

« Dès la fin du match, j’ai entendu beaucoup de klaxons », témoigne la gardienne d’un immeuble. « Ça roulait vite », assure un habitant. « Ça criait dans les rues, ça klaxonnait, ça faisait la fête », raconte un jeune homme. Pour les riverains, ce virage, sur l’avenue de Heidelberg, est « dangereux ». « Les voitures arrivent vite par ici, assure un homme, qui a entendu de nombreux klaxons, alors qu’il se trouvait chez un ami. Je crois qu’il faudrait que les policiers se mettent ici un peu plus souvent pour contrôler la vitesse. »

Le suspect, âgé de 21 ans, a été placé en garde à vue jeudi soir. Ce vendredi matin, il était toujours entendu par les policiers pour « homicide involontaire et blessures involontaires » ainsi que « manquement délibéré à des obligations de prudence ».