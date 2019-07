Des débordements ont été constatés en marge du match de l'Algérie — BERTRAND LANGLOIS / AFP

La fête a été gâchée par des violences et des pillages. La qualification jeudi soir de l’équipe d’Algérie en demi-finale de la CAN a été entachée par de nombreux débordements dans la capitale. Selon le ministère de l’Intérieur, 74 personnes ont été interpellées, dont plus de la moitié à Paris.

Que s’est-il passé ?

Vers 21 heures, plusieurs milliers de personnes ont célébré dans la capitalela victoire des Fennecs sur la Côte d’Ivoire. Ils étaient près de 3.000 sur les Champs-Elysées. « Contrairement aux autres quartiers de la capitale et des départements de la petite couronne où aucun incident majeur n’a été relevé, l’ambiance festive du rassemblement sur les Champs-Elysées a rapidement cédé la place à la commission de diverses violences, de multiples dégradations et d’exactions particulièrement intenses à l’encontre des policiers et gendarmes en sécurisation », écrit la préfecture dans un communiqué.

If you’re contemplating a nice quiet stroll up the Champs Elysées after dinner tonight.... pic.twitter.com/KQ1UxRDXHJ — Peter Allen (@peterallenparis) July 11, 2019

Peu après minuit, cinq magasins de l’avenue, déjà fortement éprouvés par la crise des « gilets jaunes », ont été dégradés. « Ils ont renouvelé l’épisode du 1er décembre qu’on a déjà connu avec les "gilets jaunes". C’est la deuxième fois en sept mois », a déploré le responsable de Ducati, qui a été pillé pendant la nuit. Cinq personnes, dont deux policiers ont également été blessés.

Quel est le bilan ?

Selon la préfecture de police de Paris, 44 individus ont été interpellés pour violences commises sur personne dépositaire de l’autorité publique, ports d’armes prohibés, vols, tentatives de vol et recels. Le parquet précisait ce matin que 40 personnes avaient été placées en garde à vue, dont dix mineurs. 52 verbalisations pour infractions au code de la route ont également été réalisées.

Et le prochain match ?

La demi-finale aura lieu le 14 juillet à 21 heures. Le préfet de Police a indiqué qu’« un dispositif renforcé de sécurisation » serait déployé dans la capitale dans la continuité des festivités de la fête nationale.