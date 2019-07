Illustration d'un hélicoptère. — Clément Follain / 20 Minutes

Un cambriolage a dégénéré ce jeudi après-midi, du côté d’Auzeville-Tolosane, au sud de la Haute-Garonne. Sur leur route, les voleurs, en fuite, ont percuté peu avant 16 h, un homme qui circulait à scooter sur la route de Narbonne.

Au cours du choc, très violent, le quinquagénaire a eu la jambe arrachée. Les pompiers du service départemental d’incendie et de secours et le Samu ont tout tenté pour sauver la victime en arrêt cardio-respiratoire, en vain. Le conducteur de la voiture et les autres occupants ont, de leur côté, abandonné le véhicule après l’accident et pris la fuite à pied.

Ils ont ensuite volé un véhicule lors d’un car-jacking avant de rouler en direction de Toulouse et du quartier de la Roseraie, poursuivis par les gendarmes.

Apparemment un fugitif court les rues de #Toulouse (métro bloqué, accident à la roseraie) pic.twitter.com/ALWihk2xuE — Filiz (@filizhk) July 11, 2019

Là, ils auraient alors abandonné la Golf qu’ils avaient volée et pris le métro avant 17h. Ils auraient ensuite été repérés du côté de la gare Matabiau. Les forces de gendarmerie et de la police sont depuis mobilisées pour les retrouver.

Le parquet de Toulouse a confié l’enquête sur cette affaire à la section de recherches de la gendarmerie de Toulouse.