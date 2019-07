Les faits se sont déroulés dans l'agence Pôle Emploi de Pontarlier. — A. GELEBART / 20 MINUTES

Le montage était simple. La référente fraude de l’agence Pôle Emploi de Pontarlier, dans le Doubs, inventait des emplois à des personnes en Suisse en gonflant leurs indemnités. Et en retour, ils lui reversaient une partie des sommes reçues. Au total, plus de 260.000 euros auraient été détournés, révèle L'Est Républicain.

Avec cet argent, la salariée aurait notamment acheté une voiture et mangé dans de grands restaurants. Au total, sept receleurs auraient participé à la fraude. Les enquêteurs en avaient identifié quatre, l’employée en a désigné trois autres après son interpellation. Elle a reconnu les faits, relate le quotidien régional.

Tous les mis en cause seront jugés début décembre. Ils risquent jusqu’à sept ans de prison et 750.000 euros d’amende.