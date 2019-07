Un manifestant rend hommage à Zineb Redouane — Gérard Julien / AFP

La nouvelle risque d’un plus secouer encore le parquet de Marseille​. Selon une information du Parisien, la famille de Zineb Redouane a déposé plainte pour « faux en écriture publique aggravée » et accuse l’IGPN d’entraver l’enquête sur la mort de l’octogénaire.

Pour rappel, Zineb Redouane était morte à l’hôpital le 3 décembre 2018, deux jours après avoir été touchée en plein visage par une grenade alors qu’elle se trouvait au quatrième étage, à la fenêtre de son appartement. En bas de son immeuble, de violents incidents avaient éclaté après des manifestations contre l’habitat insalubre, pour le climat, et une autre des « gilets jaunes ».

Or, selon l’avocat de la famille, Me Bouzrou, le rapport de l’IGPN indique que la caméra de surveillance la plus proche se trouve à 90 mètres des faits, et ce, alors qu’une caméra bien plus proche du lieu du drame, celle située près du magasin C&A, est en service. Dans le même rapport, l’IGPN affirme que la caméra du magasin de vêtements n’était pas en état de fonctionner au moment des faits.