Perpignan, illustration — SIPA

Une jeune femme a été poignardée à mort à Perpignan dans la nuit de vendredi à samedi, comme le rapporte l’Indépendant.

Des pompiers et des policiers ont débarqué dans l’appartement, suite à un appel d’une des voisines, et ont découvert le corps de la femme de 32 ans gisant au sol. Elle aurait été tuée d’au moins un coup de couteau de boucher.

Le compagnon de la victime placé en garde à vue pour meurtre

Trois enfants se trouvaient à l’appartement. Le plus grand, âgé de 9 ans, se serait réfugié au fond de la pièce, tandis que les deux plus petits, respectivement de 3 et 1 an, auraient été couchés dans la chambre au moment des faits. Une quatrième fillette, âgée de 7 ans, était absente lors du meurtre. Non blessés physiquement mais en grand état de choc, les enfants ont été pris en charge et évacués vers le centre hospitalier de Perpignan.

Le compagnon de la victime, père de deux des enfants, a été interpellé par la police et placé en garde à vue. Des disputes étaient fréquentes dans le couple, selon plusieurs témoignages.