FAITS DIVERS Une jeune femme a déclaré avoir été droguée et violée pendant le festival et a lancé un appel sur les réseaux sociaux

L'entrée du Hellfest, le 21 juin 2019 — J. Urbach/ 20 Minutes

Le 28 juin, une festivalière du Hellfest publiait un post sur Facebook dans lequel elle racontait avoir vécu un calvaire le samedi 22 juin sur le site du festival, à Clisson (Loire-Atlantique). Venue seule pour assister aux concerts, parmi les 60.000 festivaliers, elle rapporte avoir été droguée près des scènes puis violée dans une tente. Le message, extrêmement partagé sur les réseaux sociaux, avait été rédigé dans l’espoir de recueillir des témoignages qui permettront d’identifier l’individu.

La vidéo-surveillance a été vérifiée

Mardi soir, la direction du Hellfest est sortie de son son silence. Dans un communiqué, elle signale que cette internaute « n’ayant toujours pas pris contact avec nous, bien que notre adresse lui ait été communiquée, nous n’avons malheureusement pas pu échanger avec elle ». « Son compte Facebook est désormais bloqué, suspendu à sa demande donc inaccessible », précise le Hellfest. Les organisateurs disent avoir tenté de rechercher son nom dans leur base de données, sans succès. Ils ont également visionné les bandes de la vidéo-surveillance, le site étant équipé d’une vingtaine de caméras, mais n’ont pas trouvé d’image pouvant « correspondre à la description des faits ».

Pas de plainte déposée

Enfin, le Hellfest, qui a contacté la gendarmerie et le parquet de Nantes, souligne qu’aucune plainte pour viol « émanant d’une participante au Hellfest 2019 » n’a été déposée pour le moment. « Nous ne nous permettrions pas de remettre en cause un tel témoignage, affirme la direction du festival. Nous demandons donc à cette festivalière de prendre contact avec la gendarmerie ou le procureur dans les plus brefs délais. »

Le récit de cette jeune femme s’ajoute à des faits d’attouchements sexuels sur le terrain de camping du festival, rapportés par le journal Ouest-France. Selon le quotidien, les victimes seraient deux jeunes anglaises. Un suspect a été interpellé.