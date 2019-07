FOOTBALL Séparée d’Adil Rami, Pamela Anderson a publié une vidéo et des images de ses blessures, qu’elle attribue à son ex-compagnon accusé de violences

Adil Rami et Pamela Anderson à la cérémonie des Trophées de l'UNFP, en mai 2019, à Paris. — FEP/SIPA

Pamela Anderson va un peu plus loin dans ses accusations. Sur son blog personnel, l’actrice, qui s’est séparée d' Adil Rami, a publié une série de photos et vidéos de ses blessures à la main, qu’elle attribue au footballeur de l’Olympique de Marseille. L’actrice accuse en effet Adil Rami de violences.

« Quand il m’a écrasé les mains, en particulier la main droite jusqu’à ce qu’elle craque, j’ai mis six mois à aller voir le médecin, affirme Pamela Anderson. Je leur ai dit que cela ressemblait à de l’arthrose, même si j’avais dit à sa sœur et au concierge de l’Olympique de Marseille qui m’ont emmené ce qui s’était vraiment passé. La sœur m’a juste dit d’être patient. Qu’il était en train de changer. Je ne pouvais pas écrire ou ouvrir une bouteille sans que cela me fasse mal. » Depuis le début, Adil Rami réfute ces accusations.