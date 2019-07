Un brassard de police. Illustration. — Witt - Sipa

Cagoulés et équipés de faux brassards siglés «Police». Un groupe de cinq individus se faisant passer pour des agents de police est soupçonné d’avoir abattu un homme à son domicile de Mitry-Mory, en Seine-et-Marne, et grièvement blessé un second, a appris 20 Minutes de source policière.

La police, la vraie, a été avisée dans la nuit de lundi à mardi, peu avant 2 heures du matin, par des habitants de cet immeuble calme du centre-ville. Selon les premiers éléments de l’enquête, le commando de faux policiers a tiré à plusieurs reprises en direction des habitants de l’appartement avant de prendre la fuite.

Les faux policiers toujours recherchés

Un homme de 25 ans, très grièvement blessé, est décédé peu après l’arrivée des pompiers. Un second, âgé de 22 ans, a également été blessé par balles et évacué vers l’hôpital le plus proche, sans que son pronostic vital ne soit engagé. Selon les premiers éléments de l’enquête, tous deux sont défavorablement connus des services de police et de justice, notamment pour plusieurs affaires relatives à du trafic de stupéfiants.

Les cinq faux policiers sont, à l’heure actuelle, toujours activement recherchés. L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Versailles.