A.M.

ACCIDENT Un accident de la route a eu lieu entre un véhicule et un car dans le Var, la conductrice de la voiture qui était enceinte est décédée

La femme enceinte n'a pu être sauvée par les services de secours. — LANCELOT FREDERIC/SIPA

La victime était sur le point d’accoucher. Un accident de la route a eu lieu lundi en fin de matinée à La Môle, près de Saint-Tropez, dans le Var. Une voiture conduite par une femme s’est déportée sur la gauche avant de venir percuter l’avant d’un bus du réseau régional Zou entre Toulon et Saint-Tropez. Comme l’indique Var-Matin, la conductrice aurait pu avoir un malaise, ce qui pourrait expliquer son déport sur l’autre voie alors qu’elle circulait à faible allure.

L’enfant n’a pas survécu

Un important dispositif de secours a été engagé avec quinze sapeurs-pompiers et trois ambulances, un véhicule de désincarcération et un hélicoptère. Les sauveteurs sont parvenus à désincarcérer la conductrice, transportée en urgence absolue. Alors qu’elle était sur le point d’accoucher, elle est décédée des suites de ses blessures dans l’après-midi. L’enfant n’a pas survécu. Le chauffeur du bus et une passagère ont été légèrement blessés.