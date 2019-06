Illustration intervention pompiers sur un feu de forêt. — M.Bosredon/20Minutes

Trois incendies sont toujours sous la surveillance des sapeurs-pompiers ce dimanche dans le Gard, dont un « plus problématique » qui a brûlé 250 hectares à Garons avec des « risques de reprises », ont indiqué les sapeurs-pompiers.

Les trois incendies qui avaient démarré vendredi lors de l’épisode de canicule exceptionnelle, sont « fixés, maîtrisés et circonscrits » mais sont toujours l’objet d’une « surveillance active ».

Le préfet du #Gard a survolé en hélicoptère certaines des zones sinistrées par les #incendies d'hier soir et a tenu à saluer la #mobilisation de tous les #acteurs de la #sécurité qui sont intervenus @pompiersdugard @Gendarmerie pic.twitter.com/pHlxvBxuGr — Préfet du Gard (@Prefet30) June 29, 2019

Six maisons et cinq hangars agricoles brûlés

Celui de Garons « est le plus problématique car très étendu en surface avec des risques de reprise », précisent les sapeurs-pompiers, qui sont encore 80 sur place. La canicule et le vent ont provoqué vendredi, journée classée « vigilance rouge » une soixantaine d’incendies. Au total, 620 hectares sont partis en fumée.

Ces nombreux incendies ont mobilisé 550 pompiers, dont 200 en renfort venus d’autres départements, 180 véhicules, 7 Canadair et 2 trackers. Les incendies ont aussi fait 20 blessés légers dont 19 parmi les sapeurs-pompiers. Au total, six maisons et cinq hangars agricoles ont été brûlés.