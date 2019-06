Illustration d'une piscine, ici à Saint-Georges, à Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Les températures caniculaires ont peut-être échauffé les esprits. Ce samedi à la piscine de Châtellerault, pleine à craquer de baigneurs venus se rafraîchir, deux adolescentes ont commencé à se donner des coups et des renforts sont arrivés des deux côtés, laissant craindre une bagarre générale, relate France Bleu Poitou.

« C’est intolérable (…) Ce sont des groupes de deux quartiers de Châtellerault, il y a une copine qui a commencé à taper sur une autre fille puis le ton est monté, d’autres jeunes sont arrivés et ça fait dix contre dix, et quand on a vu qu’il y a eu des claques et quelques coups échangés, on a évidemment décidé d’intervenir », a expliqué à nos confrères de France Bleu Dominique Chaine, vice-président du Grand Châtellerault en charge des équipements sportifs.

La police a évacué les bassins

Par mesure de précaution, la direction de l’établissement à évacuer les bassins de son centre aquatique, dans lesquels se baignaient beaucoup de jeunes enfants. Les dix maîtres-nageurs et les médiateurs n’étaient pas en capacité d’assurer la sécurité de tous les baigneurs dans ce contexte de violences. La direction a fait appel à la police pour que l’évacuation se passe le mieux possible.

La veille, vendredi, une vingtaine de jeunes avaient déjà provoqué des tensions dans la piscine. Le Grand Châtellerault annonce son intention de revenir à l’avenir sur la gratuité des tickets d’entrée à la piscine lors des prochaines canicules et sa volonté de créer des créneaux réservés à certaines catégories d’usagers.