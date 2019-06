Un homme fait de la trottinette à Paris. — FRANCOIS GUILLOT / AFP

Les riverains se plaignent et les accidents continuent. Ce mercredi, deux accidents graves impliquant des trottinettes se sont déroulés à Paris à quelques heures d’intervalle, selon Le Parisien. Deux semaines plus tôt, un jeune homme de 25 ans avait déjà perdu la vie après un accident de trottinette dans le 18e arrondissement.

Le pronostic vital de l’une des victimes est engagé

Le premier a eu lieu à un peu plus de 16 heures vers la Porte d’Orléans (14e arrondissement). Une femme circulant en trottinette électrique a été happée sous les roues d’un camion-benne. Restée coincée sous le poids lourd, elle a dû être dégagée par les secours avec un pied hydraulique. Victime d’un traumatisme hémorragique aux jambes, ses jours ne sont plus en danger. Les causes de l’accident ne sont pas encore connues, mais le conducteur du camion aurait déclaré aux enquêteurs avoir tourné à droite pour emprunter le périphérique quand il aurait entendu un bruit de choc dans le virage.

Aux alentours de 21 heures, c’est au tour d’un jeune utilisateur de trottinette électrique de percuter une voiture stationnée rue Brossolette (5e arrondissement). Le pilote pourrait avoir refusé une priorité à droite au véhicule. Il ne portait pas de casque et aurait perdu le contrôle de son véhicule. Victime d’un traumatisme crânien, il a été transporté à l’hôpital Beaujon de Clichy. Son pronostic vital est engagé.

Les deux roues électriques se multiplient dans la capitale dans un certain flou législatif. La Mairie de Paris et les opérateurs ont signé une charte de bonne conduite et des mesures sont attendues concernant notamment la vitesse maximale de circulation des trottinettes et leur lieu de stationnement dans les prochains mois.