Tient-on déjà les signes avant-coureurs de la canicule à Lyon ? Un homme d’une vingtaine d’années a en tout cas surpris tout le monde samedi après-midi en se baladant entièrement nu en centre-ville. Vers 15 heures, celui-ci a en effet retiré tous ses vêtements dans le métro, après avoir agressé verbalement des utilisateurs en menaçant de « les planter », comme l’indique Le Progrès.

Il est donc apparu dans le plus simple appareil sur le cours Franklin-Roosevelt (Lyon VIe) et il s’est vite amusé à escalader les voitures. Prévenue, la police a retrouvé sa trace dans le Ier arrondissement. C’est alors que le suspect est devenu agressif, se débattant et tentant d’adresser des coups de poing aux forces de l’ordre.

Il a finalement été immobilisé, avec le renfort du Samu qui lui a administré un calmant. N’ayant de fait aucun papier sur lui, il n’a pas pu être identifié par la police. Le jeune homme a été hospitalisé d’office dans un service psychiatrique de l’agglomération lyonnaise.