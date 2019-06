La maison de Donneville où sont intervenus les pompiers toulousains. — Maria-Soledad Madrid / SDIS 31

Ils sont là pour sauver les gens, mais ne sont pas à l’abri non plus. Vendredi après-midi, deux pompiers de la caserne Lougnon, à Toulouse, ont été blessés en intervention a indiqué le Service départemental d'incendie et de secours.

Ils s’étaient rendus sur la commune de Donneville pour éteindre un violent feu de maison, lorsque le plafond de la bâtisse s’est effondré. Ils ont rapidement été transportés à l’hôpital Rangueil. Leurs blessures n’inspirant plus d’inquiétude, ils ont pu en sortir au cours de la nuit.

La commune de Donneville en Haute-Garonne. - Maps4News

L’incendie lui a pu être circonscrit grâce à l’intervention d’une quarantaine de sapeurs-pompiers venus de Ramonville, Villefranche-de-Lauragais, Verfeil et Rouffiac-Tolosan. Ils ont empêché que les flammes se propagent aux deux maisons mitoyennes.