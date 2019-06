La Citadelle de Besançon. — JGS25 / WikiCommons

La Citadelle de Besançon avait ouvert ses portes, vendredi soir, pour la fête de la musique. La victime y était-elle ? C’est l’une des nombreuses questions auxquelles devront répondre les enquêteurs après la découverte, samedi matin, d’un corps sans vie au pied d’un des remparts, rapporte L'Est Républicain.

Le jeune homme, d’une vingtaine d’années, aurait fait une chute de huit mètres depuis cette partie accessible et non surveillée des remparts, d’après le quotidien régional. Une enquête et des auditions vont être menées afin d’éclaircir les raisons du drame.