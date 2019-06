Un fourgon attaqué en Suisse, une enquête ouverte en France

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête confiée à la DCPJ (illustration) — KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Un véhicule de transport de fonds a été attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi près de Lausanne en Suisse.

Selon nos informations, les malfaiteurs se sont emparés de plusieurs dizaines de millions de francs suisses.

Soupçonnés d’avoir pris la fuite en France, ils sont activement recherchés par les enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire.

Plusieurs dizaines de millions de Francs suisses*. C’est, selon nos informations, le montant estimé du butin du braquage d’un fourgon blindé, commis dans la nuit de mercredi à jeudi, en Suisse, au Mont-sur-Lausanne. Les auteurs sont activement recherchés par les enquêteurs français de la DCPJ (Direction centrale de la police judiciaire) qui les soupçonnent d’avoir franchi la frontière après avoir vidé en partie le véhicule de transport de fonds. Une voiture, qui aurait pu servir au braquage, a en effet était retrouvée calcinée ce jeudi à Ambilly (Haute-Savoie). Le parquet de Lyon a donc décidé d’ouvrir une enquête, confirme-t-il à 20 Minutes.

L’équipe a frappé vers 0h30, dans la zone industrielle de Budron, au nord de Lausanne, indique la police cantonale helvète dans un communiqué. Ses membres, à bord de plusieurs véhicules, ont forcé le fourgon d’une société privée de transferts de fonds à s’arrêter. Les convoyeurs ont ensuite été contraints de sortir sous la menace de leurs armes longues. Les malfaiteurs sont parvenus à forcer l’arrière du fourgon et à s’emparer d’une partie du chargement. Avant de partir, ils ont mis le feu à leurs véhicules pour effacer leurs traces. Ils ont quitté les lieux à bord d’une grosse voiture de couleur claire. Celle qui a été retrouvée calcinée, à quelques kilomètres de là, à Ambilly ?

Une équipe française ?

L’un des convoyeurs a été blessé à la tête sans gravité et a été pris en charge par les secours. Les employés ont bénéficié d’une prise en charge psychologique. L’important dispositif déployé après les faits par les forces de sécurité helvètes n’a pas permis de retrouver les auteurs dont le nombre n’est pas encore déterminé précisément. Les autorités suisses ont également ouvert une enquête confiée aux inspecteurs de la police de sûreté vaudoise. De son côté, la police cantonale a lancé un appel à témoins.

Véhicule de transfert de fonds attaqué au Mont-sur-Lausanne, plusieurs véhicules ont été incendiés – Appel à témoinhttps://t.co/ujJypLmkKH — Police vaudoise (@Policevaudoise) June 20, 2019

« Il est tout à fait possible que l’équipe soit originaire de la région lyonnaise », souffle à 20 Minutes une source proche du dossier. Il faut dire que cela ne serait pas la première fois que des malfaiteurs passent la frontière pour frapper en suisse. En février 2018, déjà, une équipe avait ciblé un fourgon à Chavornay, près d’Yverdon-les-Bains. Le butin a été estimé entre 10 et 15 millions de francs suisses (soit 8,6 à 12,9 millions d’euros). Dans ce dossier, quinze personnes ont été interpellées, dont 13 en France et deux en Suisse, certaines connues pour grand banditisme. Neuf d'entre eux ont été mises en examen. Une partie de l’argent avait été retrouvée près de Lyon chez l’un des suspects.

* Au 21 juin 2019, 1 franc suisse = 0,90 Euro