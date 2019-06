INFO «20 MINUTES» Deux hommes armés ont braqué un restaurant de la Corniche-Kennedy ce jeudi soir à Marseille, et s'en sont pris à deux clients

Le Vallon des Auffes de Marseille, à deux pas du lieu du braquage — ROUSSEL

Ce jeudi soir, aux alentours de minuit, des hommes casqués et armés ont fait irruption dans le restaurant « Le Bistrot Plage » sur la Corniche-Kennedy de Marseille. Incapables de manipuler la caisse, les deux braqueurs ont décidé de s’en prendre aux clients pour les racketter.

« Il y en avait un qui gardait l’entrée, le second qui est venu menacer le serveur à côté de moi, raconte Ruben, victime du braquage. Il a vite compris qu’il s’adressait au serveur et pas au boss. Du coup il s’est intéressé aux clients, donc à nous, juste à côté ».

« Dans les films, ça finit toujours mal »

« Le mec a commencé à me prendre, en criant à son collègue : "Lui, on l’embarque !". Ils voulaient sûrement sortir plus tranquillement » continue Ruben. En effet, le Bistrot Plage est un long couloir dans lequel les braqueurs auraient pu être rapidement bloqués par les forces de l’ordre.

J’avais un flingue braqué sur moi, mais ma mère s’est interposée pour que je ne bouge pas. Je ne voulais pas que ça dégénère. Dans les films, ça finit toujours mal ce genre de situation… Donc j’ai dit : "On fait comme vous voulez." Finalement, les types ont juste récupéré ma montre connectée, celle d’un autre client pas loin, et se sont barrés en scooter. »

La police est arrivée sur place juste après. « Les deux individus ont réussi à prendre la fuite », précisent les forces de l’ordre. L’enquête a été confiée à la police judiciaire. La famille de Ruben compte porter plainte dans le week-end.