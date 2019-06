Police judiciaire. (Illustration) — SIPA

La police judiciaire a interpellé ce lundi 13 personnes soupçonnées d’avoir organisé un trafic de cigarettes de grande ampleur entre l’Ukraine et la France.

Les enquêteurs ont saisi plus de 3.000 cartouches.

Les suspects ont été mis en examen et certains écroués.

« Un trafic de cigarettes de cette ampleur, on n’en fait pas beaucoup », sourit une source policière. Selon plusieurs sources concordantes, les policiers de l’OCLCO (Office central de lutte contre le crime organisé) ont démantelé un vaste réseau de malfaiteurs qui importaient de colossales quantités de cartouches de cigarettes sur le territoire. Ils ont saisi cette semaine plus de 3.000 cartouches. Treize personnes, originaires de pays de l’Est, ont été interpellées en Ile-de-France lundi. Ils ont été placés en garde à vue par les policiers qui enquêtaient sur ce trafic depuis plusieurs mois.

Suite à un renseignement obtenu par un informateur, l’Office a commencé à travailler sur ce trafic entre l’Ukraine et la France. Le parquet de Nanterre a ensuite ouvert une information judiciaire en octobre 2018. Les investigations ordonnées par le juge d’instruction ont permis d’identifier les protagonistes : neuf hommes et quatre femmes âgées de 31 à 73 ans, originaires d’Ukraine, d’Arménie ou d’Azerbaidjan. Aucun n’est jusqu’à présent connu de la justice française. « Les policiers ont enquêté comme s’il s’agissait de criminalité organisée, avec des surveillances physiques, des photos, des écoutes téléphoniques », explique une source judiciaire à 20 Minutes.

Le 17 juin, les policiers les ont interpellés lors d’une livraison dans l'Essonne. A l’intérieur, les enquêteurs ont découvert 750 cartouches. Lors des perquisitions aux domiciles des mis en cause, ils ont mis la main sur plus de 2.000 cartouches supplémentaires dont 1.500 chez l’une des suspectes. Achetées 15 euros l’unité, elles étaient revendues en France 40 euros. Les 13 suspects ont été mis en examen mercredi. Parmi elles, six ont été incarcérées et sept placées sous contrôle judiciaire.