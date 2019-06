J.S.-M. et C.P.

Fabien Z., alias «Enigme Gladiator», a été interpellé mardi à Marseille après avoir écrit un morceau et réalisé un clip très hostiles aux policiers, dans lesquels il lance des appels aux meurtres

Un manifestant lors d'un rassemblement des «gilets jaunes» à Toulouse (illustration.) — F. Scheiber / SIPA

L’instru est à moitié recouverte par des sirènes. La vidéo commence par d’impressionnantes images de violences policières et, surtout, un long plan sur la voiture de police incendiée sur les quais, à Paris, en mai 2016. Le clip se termine par une vidéo de la violente arrestation de Théo. Entre les deux ? Des paroles violentes, et notamment des appels aux meurtres de policiers.

Le rappeur à l’origine de ce clip, un certain Fabien Z., surnommé « Enigme Gladiator », a été interpellé ce mardi à Marseille, a appris 20 Minutes de source policière. Les forces de l’ordre lui reprochent des paroles particulièrement hostiles.

« Une balle dans la tête pour le commissaire »

Dans sa chanson « mort au vache » (sic), il enchaîne en effet les insultes et les menaces : « Trois points tatoués sur ma peau jusqu’à la mort/preuve que j’aime pas les bleus et leurs renforts./Allez, allons ouvrir le feu sur ces enculés de porcs !/La réalité a dépassé la haine, on veut des flics morts. »

« Enigme Gladiator » chante également qu’on « reconnaît un bon flic quand il fête ses obsèques » (sic), ou annonce qu’une « balle dans la tête finira pour le commissaire/c’est le prix à payer pour toutes vos bavures policières. »

Des vidéos tournées sur les ronds-points

Il s’affiche souvent avec un « gilet jaune » dans ses clips. De nombreuses séquences de ses vidéos ont d’ailleurs été tournées sur les ronds-points, avec des manifestants.

Lors de son interpellation, un revolver a été découvert à son domicile.