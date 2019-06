FAITS DIVERS Ce mercredi un ponton s’est écroulé sur la commune de Cubzac-les-Ponts, six personnes sur les neuf présentes ont été légèrement blessées

Une intervention des pompiers de Gironde. Illustration — M.Bosredon/20Minutes

Ce mercredi les pompiers de la Gironde sont intervenus sur la commune de Cubzac-les-ponts après la chute d’un petit ponton qui passe au-dessus de la Dordogne. Neuf personnes étaient sur la passerelle au moment où elle a cédé et six d’entre elles ont été blessées, dans une chute d’environ trois mètres.

Parmi les blessés, deux femmes ont été plus sérieusement touchées et transportées à l’hôpital. Les autres personnes ont eu plus de peur que de mal. Les gendarmes confirment qu’ils sont intervenus sur ce secteur pour sécuriser le périmètre autour du ponton en question.