Emotion quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, au nord de la ville d’Angers. Une adolescente âgée de 11 ans a sauté, jeudi dernier, vers 18h, de la fenêtre de l’appartement familial, au deuxième étage d’un immeuble. La jeune fille, qui a chuté lourdement sur du gazon, a été transportée au CHU d’Angers dans un état jugé grave, rapporte le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) du Maine-et-Loire.

Sa mère et sa sœur étaient présentes sur les lieux. La police angevine a ouvert une enquête pour tenter de comprendre ce qui a pu motiver son geste.

Violences et insultes au collège ?

Selon la famille de la victime, qui s’est confiée à Ouest-France, du harcèlement scolaire et des insultes à caractère racial pourraient être à l’origine du geste désespéré.

« Au début de l’année, elle nous a fait part qu’une fille du collège l’insultait. Elle subissait des actes brutaux de cette collégienne et d’autres. Et des insultes racistes à l’école », explique le père de l’adolescente. « On sait que son geste est lié à ce stress accumulé », assure-t-il. Une rencontre serait prévue avec la direction du collège, précise Ouest-France.