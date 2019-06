La police du Morbihan lance un appel à témoins pour retrouver l'automobiliste et sa passagère impliqués dans un accident mortel à Lorient. — Police nationale

Deux jours après l'accident de la route mortel survenu à Lorient, qui a coûté la vie à un garçon de 10 ans, la police du Morbihan lance un appel à témoins pour retrouver les « deux individus susceptibles d’être impliqués ».

Le principal suspect, de 20 ans, mesure 1,80 m et est décrit comme de « corpulence normale, de type eurasien, teint mat et cheveux noirs », dans cet appel à témoins diffusé sur Twitter pour « homicide involontaire aggravé et non assistance à personne en danger ». Sa passagère, âgée de 21 ans, cheveux longs, est de « corpulence mince » et mesure 1,65 m.

#Accident mortel de la circulation à #Lorient, le 9/06 à 17h05.

Les policiers de la sûreté départementale du #Morbihan recherchent ces deux individus susceptibles d'être impliqués.

Ils sont recherchés pour « homicide involontaire aggravé » et « non assistance à personne en danger ».

Ils sont recherchés pour « homicide involontaire aggravé » et « non assistance à personne en danger ». Un second enfant, fauché par le véhicule conduit par le suspect, a été grièvement blessé.

Le chauffard déjà connu des services de police et de justice, a fauché deux garçons de 7 et 10 ans, dimanche vers 17h30 au niveau du rond-point de Keryado à Lorient (Morbihan), après avoir échappé un contrôle routier. La jeune femme, accompagnant l’automobiliste, serait sa petite amie, selon la famille du chauffeur. Ils se sont enfuis à pied après avoir abandonné le véhicule près du lieu de l’accident.

La seconde victime dans un état grave

Selon les témoignages recueillis, les deux enfants renversés sortaient d’un restaurant Mc Donald’s. Le garçon, âgé de 10 ans, est décédé des suites de ses blessures. L’autre victime a été transportée à l’hôpital de Brest. L’enfant âgé de 7 ans est toujours « dans un état critique », a indiqué Laureline Peyrefitte, procureure de la République de Lorient.

Lundi, la famille du jeune homme l’a imploré de se livrer aux autorités. Selon le parquet, le suspect « aurait emprunté le véhicule de sa mère alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire ».

Les policiers de la sûreté départementale du Morbihan rappellent qu’il ne faut pas intervenir « soi-même » et invitent les témoins éventuels à contacter le 02.97.78.86.00, ou le 17.