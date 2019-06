un véhicule de pompiers. illustration. — Jérôme Diesnis / Agence Maxele Presse

L’accident s’est produit lundi après-midi, lors d’une fête familiale à Maurens, près de Bergerac (Dordogne). Un enfant de 7 ans a grimpé sur la plaque en ciment qui bouchait l’entrée d’un puits, lorsque celle-ci s’est dérobée sous ses pieds, rapporte Sud Ouest.

Le petit garçon a alors fait une chute vertigineuse de 25 mètres, et s’est retrouvé tout au fond du puits, dans l’eau. Le Service départemental d’incendie et de secours de la Dordogne (Sdis), qui a envoyé une quinzaine de pompiers, dont une équipe du Groupement de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux (Grimp).

L’enfant a pu être remonté sain et sauf quarante minutes plus tard, et a été transporté pour examens à l’hôpital de Bergerac. « C’est un miracle », assure-t-on à la compagnie de gendarmerie de Bergerac.