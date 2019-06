Un conducteur de quad sur une route (illustration). — WEISS/TPH/SIPA

Vendredi en fin de journée un quadragénaire roulait en quad avec son beau-fils de 11 ans à l’arrière, sur la départementale 820 qui relie Caussade à Montauban, en Tarn-et-Garonne. Pour une raison encore inconnue, il a perdu le contrôle de son engin et a heurté la glissière de sécurité, rapporte France 3 Occitanie. L’enfant a été héliporté à l’hôpital Purpan de Toulouse mais il y est décédé dans la nuit.



Le beau-père a été grièvement blessé dans l’accident. La gendarmerie a ouvert une enquête après ce drame. Des prélèvements sur le conducteur ont été réalisés et le quad saisi pour tenter de comprendre ce qui s’est passé. On sait simplement pour l’instant que le quad était homologué et ses deux passagers portaient un casque.