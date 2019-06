Un chat (Illustration) — Steve Meddle/REX/REX/SIPA

Des associations des Pyrénées-Orientales ont pris en charge 30 chats, qui vivaient dans un appartement de 9 m2, à Perpignan. Selon L'Indépendant, le locataire ne pouvait se retenir de recueillir les matous abandonnés dont il croisait le chemin.

Des bénévoles d'Un refuge pour Céret et de l’Arche de Sophie ont pu récupérer tous les animaux, dont certains se trouvaient dans un état très préoccupant.

Un appel aux dons

« Parmi ces chats, il y a des femelles gestantes et des bébés, indique sur Facebook Marina, l’une des bénévoles de l’association Un refuge pour Céret. Certains sont pelés, maigres, présentent des symptômes de coryza, et un chat a un œil crevé. Nous allons devoir faire face à des frais énormes pour soigner tous ces chats, mais également les stériliser et castrer, les identifier et les vacciner. »

L’association lance un appel aux dons pour lui permettre de soigner les animaux, avant de les proposer à l’adoption.