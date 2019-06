Illustration d'une voiture de police allemande. — Brandel Frank/action press/REX//

Le corps d’une femme de 33 ans avait été retrouvé sans vie dans le Rhin, à hauteur de Rust, en Allemagne, le 18 mai dernier. La police avait arrêté un homme de 30 ans, qui faisait partie de l’entourage de la victime, possiblement son ex-petit ami.

L’identité de la victime est désormais connue. Il s’agit d’Alla Klyshta, une danseuse ukrainienne qui a participé à plusieurs émissions de télévision, confirme à 20 Minutes la police d’Offenbourg.

La reine du Hula Hoop

En France, on a pu apercevoir la danseuse notamment dans l’émission de Patrick Sébastien, « Le plus grand cabaret du monde », dont la diffusion a été arrêté le 4 mai par France 2. Elle exécutait un numéro de Hula Hoop, une danse avec des cerceaux qui lui avait valu un record et le surnom de « reine du Hula Hoop ». Le public roumain, lui, avait pu l’apprécier dans la déclinaison locale de l’émission « America’s Got Talent ».

Alla Klyshta avait participé aux spectacles du parc d’attractions EuropaPark. Son corps a d’ailleurs été retrouvé non loin du parc.

Le monde la nuit en deuil

L’artiste était également populaire en Bavière, où sa mort a causé un choc au monde de la nuit munichois, comme le relate la presse allemande. Elle se produisait au Schuhbecks Teatro et au Variete-Theater de Munich. L’un de ses amis artistes, le transformiste Chris Kolonko, a fait part de sa peine sur sa page Facebook.

Elle devait exécuter son numéro favori à Francfort à la mi-mai, mais les organisateurs ne l’ont plus jamais revue. L’enquête se poursuit, indique la police d’Offenbourg.