FAITS DIVERS Le conducteur et sa passagère sont activement recherchés

Illustration d'un véhicule de police, ici à Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Un dramatique accident s’est déroulé dimanche vers 17h30 au niveau du rond-point de Keryado à Lorient (Morbihan). Deux enfants de 7 et 10 ans qui se trouvaient sur un trottoir ont été violemment percutés par un véhicule qui circulait à vive allure. L’un d’eux est décédé des suites de ses blessures, indique Laureline Peyrefitte, procureure de la République de Lorient dans un communiqué.

Le second enfant a été transporté dans un état grave à l’hôpital. Son pronostic vital est engagé. Après l’accident, le conducteur et sa passagère ont pris la fuite à bord du véhicule avant de l’abandonner et de s’enfuir à pied. Ils sont activement recherchés par les policiers.

Le véhicule était poursuivi par les gendarmes

Peu de temps avant, le véhicule incriminé avait préalablement commis un refus d’obtempérer dans une commune proche de Lorient. Un véhicule de la gendarmerie le suivait à distance pour transmettre « au centre opérationnel les informations nécessaires à son interception dans les meilleures conditions de sécurité possibles », précise le parquet de Lorient. La voiture en cause, qui circulait à vive allure sur une voie dédiée aux bus, a d’abord percuté une autre voiture en sortie de rond-point avant de faucher les deux enfants.

Une enquête, confiée au commissariat de police de Lorient, a été ouverte pour « homicide involontaire aggravé et blessures involontaires aggravées ». L’automobiliste encourt pour ces faits une peine de 10 ans d’emprisonnement.