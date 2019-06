APPEL A TEMOINS Le jeune homme est décrit comme dépressif et suicidaire

Une voiture de police. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

La police a lancé un appel à témoin pour retrouver un jeune homme de 19 ans porté disparu au Chesnay, près de Versailles, dans les Yvelines. Il s’agit de Jean de Witasse Thezy, disparu depuis le 1er juin déjà.

Dans l’annonce publiée sur les réseaux sociaux par les forces de l’ordre, le jeune homme est décrit comme ayant les cheveux bruns et long sur le dessus, il est de type européen et fait 1,65 m, sa corpulence est athlétique. Surtout, il est décrit comme dépressif et suicidaire.

Il est demandé à toute personne ayant des informations d’appeler le commissariat de Versailles au 01 39 24 70 00.