Un entrepôt de stockage de moteurs de bateaux est parti en feu à Carros. — Sdis 06

L’entreprise est installée dans un secteur sensible, au cœur de la zone industrielle de Carros, dans les Alpes-Maritimes. Samedi après-midi, son entrepôt de stockage de moteurs de bateaux a pris feu. Deux personnes ont dû être évacuées par les sapeurs-pompiers.

Le propriétaire et un employé de cette entreprise de stockage de moteurs de bateaux ont dû être évacués par les pompiers. - Sdis 06

C’est la société MAN Diesel qui a été prise au milieu des flammes. Pour venir à bout de l’incendie, plus de quarante hommes du feu ont été mobilisés. « Deux sapeurs-pompiers de repos présents à proximité ont pu immédiatement évacuer deux personnes, l’employé et le propriétaire, indique le Sdis 06. Le feu intéresse une grande partie de l’entrepôt notamment la zone la plus sensible, le cœur de l’entreprise : la zone administrative. L’objectif des sapeurs-pompiers est de limiter la propagation du sinistre en positionnant les lances sur les échelles aériennes afin de rapidement contenir le sinistre. »

Une lance canon

Grâce à leurs six lances à incendie, dont une lance canon, les pompiers sont parvenus à « sauvegarder la moitié du bâtiment industriel sur les 1600m2 ». Surtout, le risque de propagation du sinistre est a été écarté. L’incendie n’a pas fait de blessés.

Plus de quarante pompiers ont été mobilisés pour venir à bout des flammes. - Sdis 06

Pour le moment, impossible de connaître l’origine du sinistre. La gendarmerie était sur les lieux pour la sécurisation et les premières constatations.