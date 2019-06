Un commissariat de police. (Illustration) — Clément Follain / 20 Minutes

Il a raconté aux policiers avoir été enlevé jeudi durant trois heures à la sortie de son établissement scolaire, à Blagnac, avant de fausser compagnie à son agresseur vers 21h. Il leur a aussi indiqué qu’il n’avait pas subi de violences physiques.

Ce vendredi, les policiers de la Sûreté départementale menaient l’enquête pour faire la lumière sur ce qui s’est passé à la sortie du collège Guillaumet à Blagnac

Sous la menace d’un couteau

Jeudi vers 17h, ce garçon de 11 ans, scolarisé en sixième, aurait été contraint sous la menace d’un couteau de suivre un homme dans diverses rues de Blagnac, près du quartier de la patinoire. Suite à un moment d’inattention de l’homme, le garçon aurait réussi à s’enfuir et à rejoindre sa famille.

Ses parents sont venus vendredi matin au commissariat pour signaler les faits. Selon le procureur de la République à Toulouse, « des vérifications sont en cours. Je me félicite qu’il ait été retrouvé sain et sauf », a indiqué Dominique Alzéari vendredi en milieu de journée sans donner plus de précisions.