Le port de toute « arme factice » est désormais interdit en Martinique. Le préfet Franck Robine a publié jeudi un arrêté interdisant formellement sur la voie publique l’exhibition de ces répliques, après la parution de plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux montrant de fausses armes, qui ont « choqué » la population.

Compte tenu du trouble à l’ordre public et des dangers de tels comportements et afin de garantir la sécurité et la tranquillité des Martiniquais, @Prefet972 interdit par arrêté préfectoral le port visible de tout objet ayant l’apparence d’une arme à feu➡️ https://t.co/6nEpXiZ2Ck pic.twitter.com/ry5jw1Xl6x