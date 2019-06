Illustration d'un canoë. — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Samedi, la promenade familiale sur la Dordogne a viré au cauchemar. Neuf membres d’une même famille répartis dans trois canoës se sont trouvés en difficulté vers 17 h à hauteur d’Alles-sur-Dordogne​, près d’un pont ferroviaire, non loin du port de Limeuil, rapporte France 3 Nouvelle Aquitaine.

Ils ont été surpris par un courant plus fort à un moment de leur parcours: un de leurs canoës s’est renversé et l’autre s’est coincé dans des branchages. A bord de ce dernier canoë, un sexagénaire a tenté de débloquer l’embarcation mais elle s’est retournée. Ses proches ont essayé en vain de le sortir de l’eau et ce sont finalement les secours qui sont intervenus. Malheureusement, ils n’ont pas pu le réanimer



Les huit autres membres de la famille, très choqués, n’ont pas été blessés.