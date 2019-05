ACCIDENT La conductrice et son enfant de 3 ans ont été légèrement blessés

Un frelon asiatique en chasse. — F. SCHEIBER / 20 MINUTES

Une femme de 27 ans et l’un de ses enfants de 3 ans ont été légèrement blessés dans un accident de voiture ce jeudi à hauteur de Fougerolles, en Haute-Saône. En cause, un frelon qui a piqué la conductrice alors qu’elle roulait avec ses deux enfants à bord, rapporte L'Est Républicain.

Les deux véhicules étaient vides

Dans la panique, la mère de famille a tenté d’éloigner l’insecte. C’est ainsi qu’elle a perdu le contrôle de la voiture et qu’elle est rentrée dans deux véhicules stationnés dans la rue.

La commune de Fougerolles, en Haute-Saône - Maps4News

Les deux véhicules étaient vides au moment de la collision. La mère et ses fils ont été transportés à l’hôpital, selon le quotidien régional.