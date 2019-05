Illustration Enedi — Pierre Andrieu

La coupure a duré plus deux heures pour les plus «chanceux». Depuis 10h30 ce mercredi matin, environ 10.000 foyers nantais, à l’ouest et au nord de Nantes, jusqu’à Saint-Herblain, sont touchés par une panne d’électricité. Selon Enedis, ce gros désagrément est dû à l’incendie d’un « poste source », situé quartier Chantenay le long de la Loire, qui s’est déclaré dans un bâtiment. L’origine du feu, qui touche cet ouvrage électrique qui permet de transformer haute tension en moyenne tension, n’est pas encore connue.

Les équipes mobilisées

« Nos équipes sont mobilisées afin de raccorder les clients sur des schémas de secours », assure-t-on chez Enedis. Grâce à des manœuvres, qui peuvent être effectuées à distance, il ne restait que 1.500 foyers encore concernés par cette coupure, à 14h. Sur les réseaux sociaux, des habitants des quartiers Canclaux, Zola, ou Procé font part de leur impatience.

«Le temps que la situation soit complètement stabilisée et revienne à la normale dans les prochains jours, nous invitons les habitants de Nantes et Saint-Herblain à limiter temporairement leur consommation d’électricité», indique Eenedis.

Sympa ces coupures d'électricité à répétition ... une idée de l'heure de retour à la normale ? @EDFofficiel @nantesfr #Nantes — Pierre Videau ⭐⭐ (@Videau_loco) May 29, 2019