TRAFIC Un trafic de Subutex entre la France et l'Ukraine, pour un bénéfice de plus de 10 millions, a été démantelé

Le Subutex est un traitement de substitution à l'héroïne. — G. Varela / 20 Minutes

Un vaste trafic international de Subutex entre la France et l'Ukraine via la Pologne, qui a porté sur plus de 200.000 cachets pour un bénéfice de plus de 10 millions d’euros, a été démantelé.

L’opération conduite dans les Bouches-du-Rhône, en Pologne et en Ukraine a permis l’interpellation de dix personnes, a précisé la gendarmerie dans un communiqué transmis à 20 Minutes. L’enquête des membres de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (Oclaesp) et les gendarmes de la section de recherches de Marseille a permis d’identifier un réseau marseillais qui alimentait des trafiquants ukrainiens à raison de 7.000 à 10.000 cachets par mois. Mais les transactions elles-mêmes se déroulaient principalement en région parisienne, dans l’Est Parisien précisément.

Le préjudice à la Sécurité sociale a, lui, été évalué à environ 500.000 euros. Ces médicaments, des substituts à l’héroïne, étaient en effet obtenus par des personnes bénéficiant de l’AME, l’aide médicale d’Etat.