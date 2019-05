Illustration d'un véhicule de gendarmerie. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Le corps sans vie de Romain Dubarry, 36 ans, a été retrouvé ce lundi matin dans les vignes de Saint-Laurent-des-Combes en Gironde. Il était porté disparu depuis dimanche car il n’avait pas franchi la ligne d’arrivée du trail de Saint-Emilion (15 kilomètres) auquel il participait dans l’après-midi. Ses proches avaient immédiatement lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux.

Les gendarmes, eux, avaient rapidement engagé de gros moyens pour tenter de retrouver ce sportif « accompli et entraîné » originaire de Gujan-Mestras selon Sud Ouest. Un hélicoptère a même survolé la zone pendant plusieurs heures. Finalement, les enquêteurs ont découvert ce lundi matin son corps au bord d’une vigne à proximité du tracé du trail. Pour l’instant, il est impossible à dire ce qu’il s’est passé.

Si les gendarmes n’écartent aucune piste, ils semblent pour le moment privilégier la thèse de l’accident. On devrait très vite en savoir plus puisqu’une autopsie a été ordonnée par le parquet de Bordeaux pour connaître les causes de la mort.