Explosion à Lyon EN DIRECT: Une trace ADN du suspect isolée par les enquêteurs

15h59 : « De nouvelles photographies de l'individu » vont être « très prochainement diffusées »

Lors de sa conférence de presse, le procureur de la République, Rémy Heitz a annoncé que « de nouvelles photographies de l’individu » allaient « être très prochainement diffusées ».

Un premier appel à témoins a été diffusé vendredi soir, avec la photographie du suspect, capté par une caméra de vidéosurveillance municipale. Elle montre un homme, âgé d'une trentaine d'années, « porteur d’un haut sombre à manches longues » et « d’un bermuda clair », poussant un vélo noir. Il portait également des « chaussures noires » et un « sac à dos noir ». « Son visage était en partie dissimulé par une caquette kaki et une paire de lunettes de soleil ».