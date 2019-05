Un homme a été interpellé, il était inconnu des services de police. — Caroline Girardon

Vendredi, vers 17h50, un homme a tenté de jeter un enfant du haut d’un pont, à Perpignan. La police a lancé un appel à témoins avec un portrait-robot du suspect afin de l’identifier et l’interpeller. D’après L’Indépendant, l’homme en question se serait enfui quand il a vu d’autres personnes arriver sur le pont.

Selon les premiers témoignages, l’homme recherché aurait entre 30 et 40 ans et les cheveux grisonnants. Il portait un sac banane avec l’inscription « The Forth ». Il parle mal le français et serait originaire d’Europe de l’est.

La police de Perpignan a communiqué un numéro de téléphone à utiliser par toutes les personnes qui pensent reconnaître le portrait-robot ou qui auraient été témoin de l’évènement.