Gérard Collomb est de nouveau maire de Lyon depuis octobre 2018. (archives) — KONRAD K./SIPA

Le maire de Lyon et ancien ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, de retour samedi matin d’un voyage au Japon, a fait part de sa « profonde émotion » et de sa « surprise », au lendemain de l’attaque au colis piégé qui a fait 13 blessés.

« On ne s’attend pas à ce qu’il y ait comme cela une attaque qui puisse se passer au centre-ville de Lyon » qui est « plutôt une ville calme », a déclaré Gérard Collomb, évoquant « l’émotion et la profonde sympathie pour les victimes qui ont été atteintes et en particulier la petite fille qui a été touchée. »

Le premier magistrat de la ville n’avait pas encore réagi car il se trouvait dans un avion au moment de l’explosion, vendredi soir.