Le Bureau de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA) a dénoncé cette agression et « constate que le cliché du juif et de l'argent persiste et pollue les mentalités des antisémites infectés par ce virus de la haine du juif », dans un communiqué.

Une enquête a été ouverte pour vol avec violences en raison de la religion après l’agression d’un chauffeur VTC de confession juive à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), a-t-on appris vendredi de source proche de l’enquête.

« Plaies superficielles »

Le chauffeur VTC récupérait un client pour une course dans la nuit de mercredi à jeudi lorsque huit personnes « l’ont extirpé (de sa voiture) avant de lui porter des coups et de prendre la fuite à bord du véhicule », selon une source proche de l’enquête, ouverte par le parquet de Bobigny. La victime a indiqué avoir entendu l’un des agresseurs déclarer : « t'es feuj (juif), t’as de l’argent, il faut te fouiller ».

Le chauffeur VTC, qui a été transporté à l’hôpital, présentait « des plaies superficielles au visage et aux mains », selon cette même source.