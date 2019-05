Plusieurs personnes ont été blessées dans l'explosion d'un colis piégé à Lyon, ce vendredi 24 mai. — J. Laugier/ 20 Minutes

Un colis piégé a explosé ce vendredi vers 17h30 dans une rue commerçante de Lyon.

Au moins 13 personnes, dont une petite fille, ont été légèrement blessées.

Un suspect, filmé par les caméras de la ville, est activement recherché par la police.

Selon Emmanuel Macron, il s’agit d’une « attaque ». Un colis piégé a explosé vendredi après-midi, vers 17h30, dans une rue fréquentée du 2e arrondissement de Lyon. Au moins 13 personnes, dont une petite fille, ont été légèrement blessées selon Etienne Blanc, premier vice-président de la région Auvergne Rhône-Alpes.

« Il n’y a eu qu’une seule détonation, mais elle a été très forte. Il n’y a pas eu de mouvement de panique, ni de cris. Plus que la détonation ce qui nous a fait comprendre que c’était spécial, c’est d’entendre autant de forces de l’ordre arriver aussi vite », a raconté à 20 Minutes le gardien de l’école élémentaire Michelet située dans le périmètre de sécurité mis en place par les autorités.

Selon nos informations, un homme d’une trentaine d’années, vêtu d’un bermuda beige et d’un haut noir, circulant sur un VTT, a déposé un paquet devant une boulangerie de la rue Victor Hugo, une artère piétonne et commerçante proche de la place Bellecour. Le suspect, filmé par les caméras de surveillance de la ville, est « activement recherché » par les forces de l’ordre, indique à 20 Minutes une source policière. Toujours selon nos informations, l’engin qui a explosé contenait des boulons.

La rue a rapidement été évacuée et bouclée par les forces de l’ordre. - J. Laugier/ 20 Minutes

La rue a rapidement été évacuée et bouclée par les forces de l’ordre. Le périmètre a été élargi dans un second temps à la place Bellecour après la découverte de deux sacs dans un square de jeux pour enfants. Les démineurs ont été dépêchés sur place pour lever le doute sur ces deux sacs. Christophe Castaner, le ministre de l’Intérieur, a parallèlement décidé de renforcer la sécurité des sites accueillants « du public et des événements sportifs, culturels ».

Suite à l’explosion survenue à #Lyon, je viens d’adresser des consignes de vigilance à l’ensemble des préfets pour renforcer la sécurité des sites accueillant du public et des événements sportifs, culturels & cultuels.

Je suis la situation en lien avec @prefetrhone et le parquet. — Christophe Castaner (@CCastaner) May 24, 2019

S’agit-il d’un acte terroriste ? Aucune piste n’est privilégiée à ce stade mais la section antiterroriste du parquet de Paris a néanmoins annoncé à 20 Minutes s’être saisie de l’enquête. Le ministre de l’Intérieur est en route pour Lyon, tout comme le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz.