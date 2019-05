Illustration d'un véhicule de secours des pompiers. Ici en Ille-et-Vilaine. — C. Allain / 20 Minutes

Pour une raison indéterminée, une voiture est tombée dans le canal d’Ille-et-Rance ce dimanche, peu après 12h30, sur la commune de Saint-Domineuc (Ille-et-Vilaine), entre Rennes et Saint-Malo. Selon les pompiers, le véhicule a été retrouvé dans la vase, avec les roues en l’air.

En arrêt cardio-respiratoire

À leur arrivée, les secours ont extrait de l’habitacle de la voiture un adulte de 35 ans et deux enfants de 4 et 6 ans, en arrêt cardio-respiratoire. Après les manœuvres de réanimation effectuées par les pompiers et le SMUR, tous trois ont récupéré une activité cardiaque mais ils se trouvaient toujours dans un état grave.

Les trois blessés ont donc été transportés à l’hôpital par hélicoptère : le père de famille au CHU de Saint-Brieuc et ses deux enfants respectivement à l’hôpital Sud de Rennes et au centre hospitalier de Nantes.