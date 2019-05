Base de Dragon 67 à Entzheim, hélicoptère de la Sécurité civile et para-médicalisé par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg SAMU 67. Strasbourg le 30 08 2017. — G. Varela / 20 Minutes

L'accident est survenu dimanche matin, vers 8h30, sur la route départementale 23 entre les communes d'Altwiller et Harskirchen ( Bas-Rhin). Un jeune homme a fait une sortie de route au volant de sa voiture. L'automobiliste âgé de 21 ans a été prisonnier de son véhicule qui avait alors terminé sa course sur le toit, explique le Service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin ( Sdis 67)

Grièvement blessé et inconscient à l'arrivée des secours, toujours selon ces derniers, le jeune conducteur a été désincarcéré puis héliporté par Dragon 67 en urgence absolu vers le centre hospitalier de Hautepierre à Strasbourg.