L'enquête a été confiée à la brigade de Langon (illustration) — C. Allain / 20 Minutes

Les faits se sont produits dans la nuit de lundi à mardi, à Saint-Macaire, en Gironde. Plusieurs « gilets jaunes », rassemblés près d’un campement, sont rejoints par deux hommes. Plus tard, sous l’effet de l’alcool, les esprits s’échauffent et les deux individus sont priés de quitter les lieux. Ce qu’ils font. Mais vers 0h30, ces derniers, vexés, reviennent armés et ouvrent le feu en direction du campement avant de prendre la fuite, indique à 20 Minutes une source proche du dossier.

Par chance, personne n’a été blessée. Les gendarmes ont alors mis en place un dispositif de recherche. La voiture des suspects a, selon nos informations, été retrouvée. L’enquête a été confiée à la brigade de Langon.