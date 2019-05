ATTENTION LES SECOUSSES Les secousses ont eu lieu vendredi soir, dans le Finistère sud et au large de Lorient

Les deux séismes sont de faible intensité. (illustration) — OLIVIER MORIN / AFP

Vendredi soir il n’y a pas eu un mais deux tremblements de terre en Bretagne. Le premier, indique France Bleu Breizh Izel, a eu lieu à 22h25 et était d’une magnitude de 2,8. L’épicentre se situait à une quinzaine de kilomètres de Quimper.

Le second a eu lieu seulement quelques secondes plus tard, au large de Lorient, à une trentaine de kilomètres des côtes. Cette secousse sismique était cette fois un peu plus forte : 3,7 de magnitude.

Même si ce sont des tremblements de terre de faible intensité, la radio indique qu’ils ont été ressentis par des habitants des villages alentour.