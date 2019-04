MACABRE Il pourrait s'agir du dernier locataire de l'appartement, qui ne payait plus son loyer depuis 2015

Incroyable et… morbide découverte, que celle qui a été faite mercredi soir dans le centre de Périgueux. Un squelette humain a en effet été trouvé au fond d’une baignoire par les agents d'une entreprise de nettoyage, dans l’appartement d’un immeuble qui n’était plus occupé depuis 2018, rapporte Sud Ouest.

L’identification de l’individu est toujours en cours, et elle ne pourra être certifiée qu’après des examens. Mais, selon les premiers éléments, il pourrait s’agir du dernier locataire de cet appartement, un homme né en 1950, et qui n’a plus payé son loyer à partir de l’année 2015.

L’immeuble avait été vendu en 2018, et si un huissier s’y était rendu à deux reprises, il ne s’était manifestement pas suffisamment approché de la baignoire de cet appartement.