Illustration d'un sauvetage en hélicoptère de la gendarmerie. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

D’importants moyens ont été déclenchés mercredi au large d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques), pour retrouver un rameur qui faisait de la pirogue hawaïenne, porté disparu depuis 14h50. Sans succès. Les opérations de recherche ont été interrompues à 20h40, indique le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) d’Etel, et devraient reprendre ce jeudi matin.

Un hélicoptère de la gendarmerie et un autre de l’armée de l’air, des patrouilles terrestres et nautiques de pompiers, de la police municipale et de la gendarmerie, et des moyens nautiques de la Société nationale de sauvetage en mer, ont été mobilisé pour retrouver ce rameur.

Décès d’un kitesurfeur dans les Landes

Selon Sud Ouest, quatre personnes s’étaient élancées en pirogue hawaïenne depuis Ciboure, sur une mer agitée en raison des conditions météo difficiles. Elles ont fait naufrage et trois d’entre elles ont été secourues. L’hélicoptère de la gendarmerie, qui revenait d’une opération au large de Seignosse (Landes) où un kitesurfeur venait d’être retrouvé mort après un incident avec sa voile, est notamment intervenu à ce moment.

Le même hélicoptère a localisé la pirogue à 15h37, plus au nord, sur la côte landaise, à Labenne. Vide de tout occupant.