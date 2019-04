« Flics suicidés à moitié pardonnés », « suicidez-vous ». Des tags particulièrement violents à l’égard des forces de l’ordre ont été découverts, ce lundi matin entre 8 heures et 9 heures, sur la façade de la gendarmerie de Landivisiau ( Finistère). Un sigle anarchiste a également été peint en noir sur le bâtiment, apprend 20 Minutes de source proche du dossier, confirmant une information de France Bleu.

Des employés communaux tentaient dans la matinée d’effacer ces tags après que des constatations ont été réalisées. Une enquête a été ouverte, confiée à la compagnie de gendarmerie de Plourin-lès-Morlaix. Sur Twitter, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a dénoncé des faits « d’une extrême gravité ». « Les banaliser, ce serait donner raison à leurs auteurs qui doivent être identifiés et livrés à la justice », a-t-il souligné.

Ces faits sont d’une extrême gravité.

Les banaliser, ce serait donner raison à leurs auteurs qui doivent être identifiés et livrés à la Justice.

J’y veillerai.

